Covid-19: Más de mil personas pierden sus empleos en NY; no accedieron vacunarse

Nueva York, Estados Unidos.- Un total de mil 430 empleados fueron despedidos de sus empleos al no contar con la vacunación correspondiente contra Covid-19, hecho que ha causado revuelo en redes sociales pues se ha hecho énfasis en que no debería ser condicionante el recibir el biológico para mantener un puesto laboral.

Cabe destacar que los trabajadores que perdieron sus empleos son empleados municipales y de acuerdo con la oficina del alcalde, a finales de enero del presente año, un total de cuatro mil empleados fueron notificados sobre la urgencia de recibir ambas dosis contra el virus SARS-CoV-2 y de no hacerlo, perderían sus empleos.

Asimismo, se había revelado que una tercera parte de los trabajadores ya había sido suspendidos sin goce de sueldo al mostrar oposición a vacunarse contra Covid-19; no obstante, paulatinamente fueron reincorporándose a sus puestos al demostrar que ya estaban inmunizados.

“Los empleados de la ciudad estuvieron en primera línea durante la pandemia y, al vacunarse, están demostrando, una vez más, que están dispuestos a hacer lo correcto para protegerse a sí mismos y a todos los neoyorquinos (…) Nuestro objetivo siempre fue vacunar, no despedir, y los trabajadores municipales dieron un paso al frente y cumplieron con el objetivo que se les planteó”, destacó el alcalde Eric Adams.

Con base a los datos arrojados por las autoridades, el total de los despidos representa apenas el 1% de los 370 mil trabajadores, por lo que a la vez se ha hecho énfasis en que son menos los despidos que se creían de inicio.

En torno a los empleados que fueron cesados de sus puestos tras no recibir el biológico, se dijo que el 64% pertenecía al departamento de educación, hecho por le cual era más importante adquirieran la protección contra el virus.

Pese a las denuncias y manifestaciones hechas por parte del sindicato de maestros de Nueva York a no ser despedidos a menos de contar con la vacuna, se dijo que las autoridades fallaron a favor de la ciudad, hecho por el que no se pudo evitar que hoy ya no ocuparan sus puestos de trabajo.

