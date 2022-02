Pese a denuncia de abuso sexual en Qatar, mexicana sería quien reciba el castigo; este será

Doha, Qatar.- Desde las primeras horas de este viernes 18 de febrero, el nombre de Paola Schietekat Sedas ha sacudido las redes sociales debido a que la antes mencionada y de orden mexicano, fue condenada a recibir 100 latigazos y pasar siete años en prisión luego de denunciar haber sido víctima de abuso sexual en Qatar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo a lo expuesto por la afectada en redes sociales, formaba parte del equipo del Comité Organizador de la Copa de Futbol Qatar 2022, hecho que la llenada de orgullo pues lo consideraba un trabajo de “ensueño”; sin embargo, un compañero de trabajo abusó de ella, por lo que decidió interponer la demanda y evitar que este hecho quedara impune, pues según lo expresa, durante su adolescencia había atravesado por un momento similar y se oponía a seguir guardando silencio.

A pesar de exponer el caso, el agresor argumentó que Paola era su pareja, por lo que aseguró se trató de una relación consensuada; no obstante, se trataba de una relación extramarital que, de acuerdo con las leyes de Qatar, es un delito, por el que el caso de Paola pasó de verla como víctima a victimaria.

"No entiendo cómo de haber sido tan feliz en un país que, si bien es complicado de vivir como mujer, yo no tenía ningún problema. Y pasar a ser víctima y ahora, peor, a una acusada y no poder regresar a la vida que yo había formado. Siento que no sé qué más hacer, no sé a dónde ir. Me siento en un limbo”, aseguró Paola a los medios de comunicación.