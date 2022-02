Toma de rehenes en Ámsterdam acaba con agresor arrollado; se reporta grave

Comparta este artículo

Ámsterdam, Países Bajos.- Luego de revelarse una fuerte crisis en Ámsterdam en donde un sujeto tomó como rehenes a cerca de 10 personas que se encontraban al interior de una tienda Apple de un centro comercial en la capital holandesa, las autoridades revelaron que éste había terminado siendo arrollado por una patrulla, por lo que su estado de salud se reporta grave.

El agresor, quien fue identificado como ciudadano de dicha ciudad y cuya edad es de 27 años, pidió al grupo de negociadores un total de 200 millones de euros que debían ser pagados en criptomonedas a fin de liberar a los rehenes, pues cabe destacar que ´este tomó a un cliente de nacionalidad británica por el cuello, sujeto al que usó para amedrentar a las autoridades.

La policía holandesa informó que cuatro rehenes que estaban al interior del establecimiento, se habían escondido en un armario, por lo que se reportaron como fuera de peligro; no obstante, quedaba la incógnita sobre si el agresor portaba o no un chaleco con explosivos, pues aseguraba que si no se le pagada tal cantidad, se suicidaría.



Las negociaciones duraron cerca e cinco horas, incluso, el agresor pidió a las autoridades proporcionarle agua aunque se dijo, en ningún momento soló a su víctima; no obstante, tras obtener el líquido, salió corriendo del edificio, momento que fue usado para neutralizarlo y evitar que más personas corrieran peligro.



Al percatarse que éste no portaba explosivos consigo, fue detenido aunque los cuerpos de emergencia lo trasladaron a un hospital, pues al ser atropellado, su vida estaba en peligro. Pese a todo, se dijo que ninguna persona tomada como rehén resulto herida, solo el agresor. Las investigaciones continuarán a fin de esclarecer los hechos.

