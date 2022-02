SRE: Mexicanos en Ucrania están bien y en contacto con sus familias; continuará diálogo con Rusia

Kiev, Ucrania.- Luego de que este jueves se reportaran explosiones en diferentes puntos de Ucrania, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard informó que los mexicanos que residen allá están bien y en contacto con sus familias; asimismo, informó que la relación diplomática con Rusia continuará.

A través de sus redes sociales, el canciller mexicano informó que no hay afectaciones a la comunidad de México en Ucrania, luego de que iniciara la ofensiva militar de Rusia en Ucrania.

Asimismo, Marcelo Ebrard detalló que el personal del servicio exterior mexicano se encuentra bien tras los primeros bombardeos a Ucrania ordenados por el presidente ruso Vladimir Putin.

De igual forma, confirmó los combates este y sur de Ucrania que medios internacionales reportaron hace unas horas, los cuales han dejado un saldo preliminar de 40 muertos, entre los que estarían 10 civiles.

Por otra parte, en una videoconferencia de prensa encabezada sobre la situación actual en Ucrania y el posicionamiento de México, el secretario mencionó que las relaciones diplomáticas con Rusia continuarán.

Durante las primeras horas de este jueves, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski anunció el fin de las relaciones diplomáticas con Rusia luego de que tropas rusas ingresaran por el este del país.

De inmediato, civiles ucranianos se movilizaron para abandonar la ciudad de Kiev, capital de Ucrania que comienza a ser ocupada por militares rusos, según información de El País.

Al respecto del estallido de esta guerra, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el Gobierno de México "no está a favor de ninguna guerra" y que la Cuarta Transformación está lista para las consecuencias económicas que traiga este conflicto bélico.

En términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias, está en la Constitución", declaró López Obrador este jueves 24 de febrero.