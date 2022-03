Embajada de México en Ucrania reporta 30 connacionales que se negaron a abandonar el país

Siret, Rumania.- Un segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) se prepara para salir de Rumania con destino a México, todo con la finalidad de apoyar a los connacionales a ser repatriados, al tiempo de brindar el mismo apoyo a los ciudadanos latinoamericanos que han expresado su deseo de salir de la frontera con Ucrania luego de la invasión de Rusia iniciada el pasado 24 de febrero; no obstante, las autoridades han revelado la cifra de mexicanos que se negaron a abandonar el país.

Olga García Guillén, embajadora de México en Ucrania, informó que en total, 30 de los más de 200 mexicanos que se encontraban en suelo ucraniano, se negaron a abandonar el país gobernado por Volodimir Zelenski; no obstante, a pesar de seguir en la zona de conflicto, la diplomática aseveró que estos están perfectamente ubicados.

“Caso por caso les hemos preguntado si voluntariamente quieren salir de Ucrania, algunos nos han dicho que no. Unos siguen todavía allá en Ucrania, no van a salir por razones personales, decidieron no hacerlo alrededor de 30 personas”, manifestó la embajadora.