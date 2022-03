Guerra en Ucrania: Confirman muerte del primer periodista tras este conflicto; es de origen estadounidense

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Este domingo 13 de marzo, las autoridades ucranianas confirmaron la muerte del periodista de origen estadounidense Brent Renaud, ciudadano que se encontraba trabajando en la zona de Irpín a fin de difundir lo acontecido tras la invasión de Rusia al país gobernado por Volodimir Zelenski.

Según revelaron las autoridades de Kiev, el comunicador de 51 años de edad fue asesinado a manos de las tropas rusas, por lo cual cayó la responsabilidad en éstas y se espera una respuesta por parte del Gobierno Estadounidense; sin embargo, Rusia, por su parte, no ha confirmado que hayan sido sus hombres quienes arrebataron la vida al excolaborador del rotativo The New York Times.

En ese sentido, el rotativo no dudó en expresar condolencias por el fallecimiento del periodista quien perdió la vida en el desarrollo de su deber, hecho por el que se difundió un comunicado en donde se reconoció su extraordinaria labor como cineasta, al tiempo de asegurar que, si bien portaba la credencial del medio, no colaboraba con ellos desde hace algunos años.

"Brent era un cineasta talentoso que contribuyó a The New York Times a lo largo de años”, dice la misiva.

Andréi Nebítov, jefe de la Policía de la provincia de Kiev, compartió imágenes del cadáver del comunicador, así como fotos de sus credenciales que lo acreditaban como prensa, por lo cual también se reveló que además de Renaud, se cuenta con el registro de dos periodistas más que resultaron heridos tras el ataque perpetuado por Rusia, mismos que fueron enviados de manera urgente a un nosocomio cercano.

