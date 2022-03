Papa Francisco evoca una guerra nuclear; en paralelo, España no encuentra dispositivo radiactivo

Comparta este artículo

Roma, Italia.- El Papa Francisco abordó, de nueva cuenta, el asunto de la guerra en Ucrania, por lo cual, este miércoles durante el discurso que emite de manera semanal, el Máximo Pontífice evocó el espectro de una guerra nuclear, por lo cual hizo un llamado a detener al agresor de Ucrania pues dijo, la humanidad tendría que empezar “el día después” desde cero en caso de presentarse una catástrofe de este tipo.

“Nuestra imaginación parece cada vez más concentrada en la representación de una catástrofe final que nos extinguirá", aseveró.

Cabe destacar que en repetidas ocasiones, el jefe Estado del Vaticano ha manifestado su preocupación por este conflicto bélico, aunque es la primera vez que lo hace en temas nucleares, sobre todo cuando momentos después del discurso del Papa de 85 años de edad, las autoridades de España reportaron el robo de un dispositivo cuyo contenido es material radioactivo.

En ese sentido, el Consejo de Seguridad Nuclear, pidió a la ciudadanía su cooperación para ubicar este kit de medición de densidad y humedad de suelos que fue sustraído de una furgoneta que se encontraba en Madrid.

A modo de explicar cuán peligroso es el material que contiene este kit, se reveló mediante un comunicado de prensa que su contenido está conformado por fuentes de ceso y americio, lo cual corresponde a una radiación categoría cuatro y que solo dejaría de representar un peligro si no es abierto haciendo uso de protecciones adecuadas.

"Cualquiera que encuentre el equipo debe evitar manipularlo y debe informar inmediatamente a las autoridades, a la policía o a los servicios de emergencia”, destacaron las autoridades.

En los últimos días, el tema de la radiación o la energía nuclear se ha convertido en tema central de las autoridades internacionales, pues la planta nuclear de Chernóbil se ha quedado sin energía eléctrica en dos ocasiones, la cual permitía mantener en perfecto estado de seguridad el material que ahí se encuentra y el cual, evita que la humanidad corra peligro.

Fue el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski el que aseguró que el ataque perpetuado por las tropas rusas había afectado el funcionamiento de esta planta; sin embargo, hace unos momentos, el Gobierno de Bielorrusia anunció que el suministro de energía estaba a cargo de ellos, por lo que no habría riesgo de ataques nucleares aunque esto no garantiza que en otras partes del mundo no se pretenda hacer lo contrario.

