Rusia revela de cuánto fue multa a periodista que irrumpió en noticiero estatal; Francia ofrece asilo

Moscú, Rusia.- Uno de los actos que ha sacudido al mundo entero es la protesta que la periodista rusa Marina Ovsiánnikova realizó durante la transmisión de un noticiero en vivo en donde, acompañada de una pancarta, aseguró que las autoridades rusas mentían en torno a la guerra en Ucrania, hecho por el cual fue detenida y se dijo, su paradero era desconocido.

La antes mencionada irrumpió durante un noticiero en el Canal 1, el cual pertenece al estado y donde hizo un llamado a no continuar con la guerra, hecho por el que se dijo, se le acusó de organizar un acto público no acordado por las autoridades.

Más de siete mil ciudadanos rusos que se han manifestado contra la guerra, han sido detenidos por la policía rusa; incluso, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, hizo un llamado a unirse y apoyar al presidente Vladimir Putin ante este conflicto bélico, por lo cual cada persona que manifestara lo contrario, sería encarcelada de forma inmediata, como ocurrió con la comunicadora.

Luego de presión por parte de Gobiernos internacionales, en donde Francia señaló que ofrecería asilo político a Ovsiánnikova, el Kremlin manifestó que ésta había sido liberada, pues no querían que se convirtiera en un mártir, por lo cual apuntó que la multa que se le había impuesto por el delito antes mencionado, era de 30 mil rublos, lo que corresponde a 273 dólares o bien, 5 mil 731 pesos mexicanos, aproximadamente.

Al revelar a cuánto ascendía la multa a la periodista, el Gobierno ruso aseguró que esto no correspondía a la protesta que hizo en televisión abierta, sino que era señalada por el video que previamente había compartido en redes sociales y en donde señaló, estar arrepentida de haber permitido que se le “lavara el cerebro” a los ciudadanos ante el conflicto bélico.

Al aparecer ante las cámaras de televisión, la policía rusa aseguró que con el video, seguido de haber tomado una pancarta y gritar diversas consignas, ya la hacían líder de un acto publico, razón por la cual fue detenida.

No obstante, pese a haber recuperado su libertad y haber pagado tal multa, se dijo que la investigación en su contra continúa debido a que es señalada por difundir información falsa sobre el Gobierno.

"El interrogatorio duró más de 14 horas. No me permitían contactar con mi familia o amigos cercanos, no me proporcionaron ningún apoyo jurídico", dijo la periodista a la prensa local.