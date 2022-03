¡Terrible! Tropas rusas atacan teatro de Mariúpol; servía como refugio de centenares de civiles

Comparta este artículo

Mariúpol, Ucrania.- Luego del llamado del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski al Congreso de Estados Unidos a quienes solicitó apoyo con sistemas antiaéreos similares al S-300, los cuales fueron avalados por el Gobierno de Joe Biden, se reportó un ataque directo contra el teatro de Mariúpol, una de las ciudades que se ha convertido en blanco y en donde centenares de civiles se han escondido de los bombardeos perpetrados por las tropas enemigas.

A pesar de haberse instalado refugios en dicha ciudad, el teatro central fue severamente afectado por dispositivos rusos que dejaron en ruinas el refugio donde se había reportado la estadía de centenares de civiles, de los cuales no se sabe si se encuentran con vida.

Fuentes ucranianas han destacado que hasta que no se remuevan los escombros no se podrá conocer cuántas víctimas ha dejado este ataque pues además, edificios aledaños al Teatro de Mariúpol se ha reportado una fuerte batalla, lo que ha impedido que los civiles puedan escapar y ponerse a salvo.



A través de las redes sociales se han difundido fotos y videos que muestran no solo el momento del ataque, sino también cómo es que quedó este centro que ya no podrá seguir albergando a los civiles que no pudieron escapar a través de los corredores humanitarios que s buscaba habilitar en dicha ciudad.

En repetidas ocasiones, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha manifestado que atacar civiles no es el objetivo de esta operación especial en Ucrania; sin embargo, pese a sus declaraciones o que evite utilizar la palabra invasión o guerra, se siguen revelando civiles muertos de los cuales, la mayoría ha terminado en fosas comunes.

