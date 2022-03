VIDEO: ¡Indignante! Captan a maestra de kínder maltratando a un menor mientras este no para de llorar

Bogotá, Colombia.- A través de las redes sociales, se puede hacer viral cualquier tipo de contenido; sin embargo, el maltrato al que una docente hace pasar a un menor de edad al interior de un kínder, es lo que ha causado indignación pues se ha revelado que no es la primera vez que este tipo de conducta se da en el centro educativo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los hechos ocurrieron en Cundinamarca, Colombia y en el video que ya le dio la vuelta al mundo, se ve cómo la maestra, quien se presume es la psicóloga de este jardín de niños, acude al salón de clases a fin de atender el incidente con el menor, quien llora por una razón que no fue dada a conocer pero que muestra cómo la docente lo somete e imposibilita a que éste mueva los brazos, técnica que argumentó, aplicó para tranquilizarlo.

No obstante, en este clip se puede escuchar también, cómo el menor recibe amenazas de la maestra quien en repetidas ocasiones le dice, lo obligará a comerse el vómito sí es que llega a realizar esta acción.

“Silencio. No sea grosero. Si te vomitas, te tomas tu vómito. No me interesa si estás gritando. Si usted se calla lo escucho, si usted grita no lo escucho”, sentencia la profesora.