OMS resalta baja en defunciones y contagios por Covid-19 a nivel mundial

Ginebra, Suiza.- De acuerdo con datos expuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los contagios y defunciones relacionados al virus SARS-CoV-2, el cual es motivo de Covid-19, se han mantenido a la baja, específicamente al registrar un 16% menos en la última semana.

Estos datos que la organización internacional difunde de manera semanal, demuestran que la pandemia, pese a seguir vigente, ha conseguido mantenerse a la baja debido a la cobertura de la vacunación, lo cual también provocó que los decesos en el mundo mostraran una baja del 10 por ciento.

En datos más específicos, la OMS señaló que se registraron más de 10 millones de nuevos contagios a nivel mundial y cerca de 60 mil defunciones aunadas a esta enfermedad, cifras que si bien se mantienen alarmantes, son más bajas que cuando la pandemia se ubicó en el pico más alto.

Del mismo modo, este reporte reciente señala que en la zona del Pacífico occidental fue la que más muertes registró por complicaciones de Covid-19 al marcar un aumento del 22% en comparación con datos anteriores.

Finalmente la OMS señaló que al momento, no se han registrado variantes del virus que supongan un peligro para la humanidad, pues tras la ubicación de la variante ómicron, el genoma de la cepa no ha mutado de forma grave; sin embargo, esto no representa el fin de la pandemia y se sigue haciendo hincapié en la implementación de medidas sanitarias así como en la aplicación de la dosis correspondiente.

Fuente: OMS