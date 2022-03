Rusia da duro golpe a civiles en Mariúpol; ataca escuela que servía como refugio

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Las autoridades ucranianas reportaron un nuevo ataque en Mariúpol, una de las ciudades del sureste que se ha convertido en blanco de bombardeos, en especial contra recintos que funcionan como refugio de quienes no han podido abandonar el país, pues en esta ocasión se habla de una escuela donde cerca de 400 civiles se escondían y quienes posiblemente hayan perdido la vida.

“Los ocupantes rusos arrojaron bombas sobre la escuela de arte G12 ubicada en la margen izquierda de Mariúpol, donde 400 habitantes (mujeres, niños y ancianos) se habían refugiado”, destacaron las autoridades de esta ciudad.

Cabe destacar que aún no se han revelado cifras de muertos o incluso, si hay supervivientes como ha ocurrido con el teatro de Mariel, recinto que fue atacado la semana pasada y que también contaba con centenares de civiles escondidos; no obstante, en ese caso se reveló que no hay víctimas que lamentar aunque muchos siguen atrapados debajo de la tierra.

En cuanto a este nuevo ataque, se revelará en breve si hay supervivientes en esta escuela que aseguran, está destruida en su totalidad, por lo que tras evaluar los daños y determinar si hay fallecidos, las autoridades enfocarán su labor en proteger otros sitios que podrían estar en peligro.

Tal es el caso de un sanatorio donde se ha revelado, un grupo de 19 niños, en su mayoría huérfanos, están atrapados debido a que sus tutores no han podido ir a reclamarlos ante el peligro que salir representa, situación que ha señalado que este recinto sea el más vulnerable ahora que las tropas enemigas también intentan contra civiles pese a que Vladimir Putin insiste que no es su objetivo.

Fuente: Grupo Imagen, Foro TV, EuroNews