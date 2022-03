¡Golpe a EU! La exsecretaria de estado, Hillary Clinton, da positivo a Covid-19

Washington, Estados Unidos.- Este martes, 22 de marzo, la exprimera dama de Estados Unidos y exsecretaria de estado, Hillary Clinton, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a Covid-19.

Según información de la excandidata del partido demócrata, su esposo, Bill Clinton ya se realizó el examen de detección del virus y resultó negativo, pero por precaución, el exmandatario del país norteamericano también deberá someterse a una cuarentena.

Según datos de la propia Hillary, se encuentra estable, puesto presenta síntomas leves, por lo que hizo un llamado al a población a que no bajen la guardia y se apliquen las vacunas contra el SARS-CoV-2, así como las inyecciones de refuerzo.

Bueno, he dado positivo a Covid-19. Tengo algunos síntomas leves de resfriado, pero me siento bien. Estoy más agradecido que nunca por la protección que las vacunas pueden brindar contra enfermedades graves, ¡Por favor, vacúnese y refuerce si aún no lo ha hecho!