Acusan a Joe Biden de inducir un golpe de estado en Moscú; él responde que no se "retractará"

Washington, Estados Unidos.- El pasado fin de semana, Joe Biden viajó a Europa donde hizo polémicas declaraciones al decir, durante un discurso, que Vladimir Putin "no puede permanecer en el poder", hecho que fue tomado como una incitación al golpe de estado y a un cambio de régimen. Como respuesta, el presidente de Estados Unidos declaró que no se disculparía o retractaría.

Este lunes, 28 de marzo, Joe Biden aclaró que no se estaba refiriendo a entrar en conflicto con Rusia, ya que, lo último que quería era una guerra nuclear con el país euroasiático, también declaró que tampoco buscaba aumentar las tensiones con Ucrania, pero sí mantuvo su postura expresando que no se retractaría o disculparía por lo dicho.

Nadie cree... Que estaba hablando de derribar a Putin, lo último que quiero hacer es participar en una guerra terrestre o nuclear con Rusia. Gente así no debería gobernar países, pero lo hacen. El hecho de que lo hagan no significa que no pueda expresar mi indignación al respecto