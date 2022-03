Fuerzas de Ucrania retoman suburbio en Kiev; las negociaciones con Rusia continúan

Kiev, Ucrania.- En un giro de acontecimientos, recientemente, las fuerzas armadas de Ucrania celebraron haber retomado un suburbio en Kiev, en tanto, el próximo martes, 29 de marzo, los negociadores volverán a reunirse para retomar las negociaciones con la esperanza de darle fin a la guerra con Rusia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mundo ¡De no creerse! Presidente de Ucrania explota contra Occidente y los acusa de "cobardía"

Mundo Medio Oriente padece la guerra entre Ucrania y Rusia: "No hay alimentos de calidad"

Por su parte, Volodymyr Zelenskyy declaró que está dispuesto a declararse una nación neutral, tal y como Vladimir Putin exigió, así como relató que se encuentra abierto a la resolución que se dé con Donbas, estado por el que Rusia y Ucrania están en conflicto.

Todavía tenemos que luchar, tenemos que aguantar. No podemos expresar nuestras emociones ahora. No podemos aumentar las expectativas, simplemente para no quemarnos", expresó Zelenskyy