Rusia da otro revés; anuncia restricciones para países "inamistosos" en el aspecto del visado

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Hace unos días, el Gobierno ruso difundió una lista de los denominados “países hostiles” a quienes, a partir de este momento, les cobrará el suministro de gas natural en rublos y no en otras dividas, lo que orilló al Gobierno de Estados Unidos a comprometerse con la Unión Europea a satisfacer de este hidrocarburo como muestra de la no dependencia de este combustible; no obstante, ya se prepara una nueva restricción más en el aspecto del visado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores, anunció que su administración ya está contemplando las medidas que se aplicarán a los países “inamistosos”; aunque cabe aclarar que no detalló en qué consistirán, ya que únicamente se limitó a responder que se trata de la entrada a territorio ruso.

“Actualmente se está desarrollando un proyecto de decreto sobre medidas referentes a los visados en represalia a las acciones inamistosas de una serie de países extranjeros”, destacó el funcionario.

Si bien la lista no se ha revelado aun, se teme que sean los mismos países a quienes se les exigirá pagar por el gas natural en rublos y ya no en dólares o euros; sin embargo, Lavrov manifestó que con estas medidas, Rusia ampliará más las herramientas que tiene para influir en varias categorías de ciudadanos extranjeros.

“En primer lugar, contra los que estén involucrados en delitos contra ciudadanos rusos en el extranjero. En segundo lugar, los que cometan injustamente una persecución jurídica contra nuestra gente. Y finalmente, los que toman decisiones irrazonables que violan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y organizaciones de la Federación Rusa”, resaltó.

Con información de: EFE, Euronews