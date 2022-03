¡Impresionante! Reina Isabel II hace millonario donativo para apoyar a evacuados de Ucrania

Comparta este artículo

Reino Unido.- La Reina Isabel II, quien paulatinamente ha retomado actividades tras haber contraer Covid-19, no fue ajena a los sucesos bélicos que tienen lugar en Ucrania y que han ocasionado que más de dos millones de personas sean evacuadas, por lo que optó por realizar un generoso donativo que permita a dichos ciudadanos reubicarse.

De acuerdo con los reportes emitidos el pasado jueves 3 de marzo, Su Majestad apoyó de manera directa al Comité de Emergencia para Desastres (DEC, por sus siglas en inglés), que involucra a un total de 15 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) entre las que se incluyen al Cruz Roja, Save The Children u Oxfam, por mencionar algunas, aunque cabe destacar que la cantidad que donó no fue revelada.

La donación hecha por la Reina se reveló a través de un mensaje en Twitter y de inmediato se volvió tendencia, pues cabe destacar que en muchas ocasiones, la Corona Británica ha preferido mantenerse al margen en torno a asuntos políticos nacionales e internacionales; sin embargo, la guerra en Ucrania ha sido razón para salirse del protocolo y mostrar su postura.

Tal fue el caso del Príncipe Carlos quien además es el heredero al trono, pues en días anteriores reprobó la invasión al asegurar que esto atentaba contra la libertad y al soberanía del dicha nación.

