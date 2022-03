Desgarrador: Niña murió deshidratada en Ucrania; su cuerpo fue hallado entre los escombros de su casa

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Autoridades ucranianas han revelado la muerte de una menor de edad identificada como Tanya Moroz que, por falta de agua, murió de deshidratación, pues cabe destacar que la niña de seis años de edad, se quedó atrapada entre los escombros del edifico donde residía, el cual se ubica en Mariúpol, una de las ciudades donde las tropas rusas no respetaron el cese al fuego y atacaron a quienes escapaban a través de los corredores humanitarios.

El alcalde de la ciudad, Vadim Boitchenko, reveló a los medios que al momento de encontrar el cuerpo de la menor no se sabía con exactitud cuánto tiempo había estado atrapada entre las ruinas, pues en el sitio, también se localizó a la que se presume, era su madre.

"En los últimos minutos de su vida, (Tanya) estaba sola, exhausta, asustada y terriblemente sedienta. Esta es solo una de las muchas historias que suceden en Mariúpol, que está sitiada desde ocho días”, refirió el alcalde a través de un video en Telegram.

En paralelo, se ha comparado a la menor que fue localizada sin vida, con otra niña de la misma edad quien, pese a las circunstancias, se ha ocupado de elevar el ánimo en los refugios que se han instalado en todo Ucrania, sitios donde los civiles que o han podido escapar buscan ponerse a salvo de los ataques.

Dice clip donde se muestra a la menor, también deja ver cómo son las condiciones de vida de los refugiados, muchos que al escucharla interpretar el tema 'Let it go', de la cinta de Disney, Frozen, rompen en llanto.

Los civiles que están atrapados en Ucrania y que esperan salir a través de la apertura de corredores humanitarios seguros, han tenido que lidiar con la falta de agua y comida, pues los sitios que regalaban alimento a quienes se quedaron, se han convertido en blanco de las tropas rusas afectando así a los civiles que ya ven difícil sobrevivir en estos escenarios.

