Planta nuclear de Chernóbil se queda sin energía eléctrica; Rusia asegura que ya tiene el control

Kiev, Ucrania.- Durante este miércoles 9 de marzo, las autoridades ucranianas advirtieron sobre un corte al suministro de energía eléctrica en la planta nuclear de Chernóbil, todo luego del ataque que se reveló en redes sociales y el cual fue perpetrado por las tropas rusas, mismo que dejó sin capacidad de ser reparado debido a que la zona es una de riesgo de combate.

Tras este hecho, los trabajadores de dicha planta lanzaron advertencia sobre posibles riesgos de seguridad, los cuales han sido alarmantes debido a que con ello, se presume la radiación pueda aumentar de manera drástica, debido a que la temperatura del combustible que se encuentra en la planta, aumentaría paulatinamente.

Según reportes oficiales, la planta cuenta con la capacidad de respaldar los sistemas críticos aunque solo por un lapso de 48 horas, por lo que pasado este tiempo, se deberá buscar la forma de alimentarlos y evitar elevar la radiación.

