Presidente de Ucrania desmiente haber abandonado el país; comparte su ubicación exacta

Kiev, Ucrania.- A 14 días de haberse iniciado los ataques a Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, el mandatario Volodimir Zelenski disipó, de nueva cuenta, los rumores que aseguran, ya no estaba en el territorio ucraniano, por lo que a modo de reafirmar que no ha salido para ponerse a salvo, compartió su ubicación exacta mientras insistió que se quedaría en la sede de Gobierno todo el tiempo que fuera necesario.

A través de un video, Zelenski insistió que tanto él como su equipo de trabajo, se han mantenido en pie desde la calle Bankova, ubicada en la capital ucraniana y desde donde analizan la situación a fin de acabar con la invasión rusa y con ello, proteger a los civiles que o han podido ser evacuados.

"Hace casi tres años, tan pronto como se llevaron a cabo las elecciones, ingresamos a este edificio, a esta oficina, e inmediatamente comenzamos a planificar nuestra mudanza. Soñé con mudarme de Bankova, junto con el gobierno y el parlamento. Descargar el centro de Kiev y, en general, mudarse a una oficina moderna y transparente, como corresponde a un país europeo democrático progresista. Ahora diré una cosa: me quedo aquí. Me quedo en Kiev, en la calle Bankova. No me escondo y no le tengo miedo a nadie. Tanto como sea necesario para ganar esta Guerra Patria nuestra”, manifestó.