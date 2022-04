Rusia advierte que diálogos de paz no serán motivo de detener ataques en Ucrania

Moscú, Rusia.- El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania parece que no llegará a su fin de manera inmediata, todo después de las recientes declaraciones hechas por el Ministro de Asuntos Exteriores del país gobernado por Vladimir Putin, Serguéi Lavrov, quien adelantó que si las negociaciones de paz se reanudan, los ataques no se detendrán.

En ese sentido, Rusia confirmó que las negociaciones de paz no han mostrado un avance pese a que el Ejército Ucraniano ha recuperado algunas ciudades; incluso, se ha señalado que la intervención de occidente ha sido un factor que ha mermado esta situación debido a que se acusa de crímenes de guerra a las tropas rusas, hecho que Moscú se empeña en negar.

En ese sentido, en la más reciente entrevista que concedió el funcionario ruso, advirtió que su en los siguientes días se retoman las negociaciones que apuesten por la paz en Ucrania, no será motivo de detener los operativos donde estén aglomerados los militares rusos, algo que se ha traducido como el no respeto a los ceses al fuego para evacuar a los civiles que esperan usar los 10 corredores humanitarios que recientemente se han abierto en Ucrania.

“Después de que nos convenciéramos de que los ucranianos no pensaban corresponder, se tomó la decisión de que durante las próximas rondas de conversaciones no habría pausa (en la acción militar) mientras no se alcanzara un acuerdo definitivo”, dijo Lavrov.