Hombre le quita la vida a cinco miembros de su familia; discutían por las escrituras de un terreno

Odisha, India.- Este martes, 12 de abril, un hombre confesó que le quitó la vida a su hermano, cuñada y tres sobrinos, después de mantener una discusión con su familia por ver quién se quedaba con las escrituras de un terreno.

De acuerdo con algunos medios locales, los hechos ocurrieron en la India, en el distrito Cuttack. Entre las víctimas se pudo identificar a Aelkh Sahu, de 46; su esposa, Rashmi Reha, de 41; su hija Smruti Sandhya, de 19; y sus dos hijos menores Smriti Sahu, de 17; y Smmruti Saurav, de 16.

Según algunos testigos, ambos hermanos tenían una mala relación a causa de este terreno, hecho que culminó el día en que el imputado terminó con la vida de su familia.

El sospechoso dejó atrás un video en donde se le ve confesando y asegurando que él mismo se entregaría en la comisaría de Jaipur, pero las autoridades continúan buscándolo.

Mi hermano y los miembros de su familia me habían estado torturando durante mucho tiempo. Todos me golpearon juntos después de una discusión por un terreno. Perdí la calma después de que todos se juntaron y me golpearon, así que los maté a todos. Estoy listo para enfrentar cualquier castigo por la corte según lo dispuesto por la ley", dejó dicho el imputado