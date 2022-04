(VIDEO) Microinfarto: Mujer cae a las vías de un tren ante los ojos de los usuarios

Buenos Aires, Argentina.- Las cámaras de seguridad de una estación de trenes en Buenos Aires, capital de Argentina, captaron el momento en que una mujer cae a las vías del tren justo en el momento en que los vagones transitaban, momento que además de causar pánico entre los testigos, orilló a todos a movilizarse para salvarla.

Medios locales resaltaron que los hechos ocurrieron el pasado29 de marzo en la estación Independencia la cual pertenece al Ferrocarril Belgrado Sur en La Manzana y, debido al momento de terror que se vive para ponerla a salvo, de inmediato se hizo viral.

La mujer, quien viste un short blanco, comienza a caminar por la estación del tren justo en el momento en que éste hace su arribo; sin embargo, se aprecia cómo poco a poco empieza a perder el conocimiento hasta desvanecerse pero justo lo hace en medio de dos vagones, por lo que trece ser que terminó por ser arrollada por este medio de transporte.

El cuerpo de la mujer desaparece y el tren detiene la marcha, momento en que comienzan las labores de rescate de Candela, como se identificó a la afectada quien milagrosamente pudo ser sacada de las vías y recibir atención médica a fin de salvaguardar su integridad.

La afectada reveló que en el momento de los hechos, se dirigía a encontrarse con unas amigas debido a que habían quedado en reunirse para comer pero aseguró, no recordar nada después del accidente.

"Del accidente no recuerdo nada. Solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor ya cuando ingresé al hospital”, dijo ante los medios.

Candela, quien es además madre de una menor de dos años de edad, resultó con una fractura de costilla que a su vez le perforó el hígado más una contusión en la cabeza que le ha hecho perder la audición; sin embargo, dio estar mejor y, aunque ya pasaron algunas semanas de los hechos, está feliz de poder contarlo.

"Estoy en tratamiento para el tema de la audición, nutrición, y tengo que hacerme estudios neurológicos. Estoy viendo si puedo conseguir de alguna manera que me faciliten algún turno para hacérmelos, en el hospital donde me atendí no tienen los medios para la atención que necesito", finalizó.