¡Indignante! Captan a 3 policías arrestando a un niño de 8 años por haber robado una bolsa de botanas

Nueva York, Estados Unidos.- En redes sociales se ha vocalizado el momento en que un grupo de tres policías arrestan a un niño afroamericano de 8 años de edad a quien señalan por haber robado una bolsa de botanas de una tienda de conveniencia.

Los hechos que sucedieron en el condado de Syracusese han hecho virales ya que el menor de edad es tratado por los uniformados como un delincuente peligroso; incluso, los policías no parecen tener cuidado aunque los testigos les reprochan el maltrato al menor quien entre llanto, es sometido por ellos.

“¿Qué están haciendo?" Preguntan los testigos. “Adivinen lo que estoy haciendo”, dice el policía sin reparo.

El clip que ha causado indignación entre los internautas, deja ver cómo un sujeto identificado como Kenneth Jackson reprocha a los oficiales que se lleven al menor en su patrulla, Incluso, se ofrece a pagar por lo que éste haya tomado de la tienda de conveniencia; sin embargo, los uniformados hacen caso omiso y siguen sometiendo al menor quien continúa en calidad de detenido.

“¡Si robó algunas fichas, las pagaré! ¡Pagaré por ellos! ¡Déjalo en paz! ¡Es un niño!”, gritan a los oficiales.

Anthony Weah, padre del menor de edad, reveló a los medios locales que los oficiales lo habían visitado para manifestarle que no solo el menor de 8 años estaba acusado de robo, sino que también lo estaban los otros dos hermanos del menor quienes también habían sustraído artículos de la tienda; no obstante, se ha reprochado el trato que se les dio a los menores por haber robado las frituras cuyo valor no rebasa los tres dólares por unidad.

“Los policías, no son niños. No son niños, son hombres”, lamentó el padre del menor.

Tras conocerse los hechos, la policía de Syracusese informó que se revisará le incidente, al tiempo que serían revisadas las cámaras corporales de los uniformados, a quienes se les ha acusado de abusar de su poder, al tiempo de cometer discriminación, pues los menores implicados son afroamericanos.

“Los oficiales devolvieron al niño a su familia y discutieron el incidente con su padre antes de irse sin presentar cargos (…) Lo que ocurrió demuestra la necesidad continua de que la ciudad brinde apoyo a nuestros niños y familias e invierta en opciones de respuesta alternativas para ayudar a nuestros oficiales”, declaró el jefe de la policía de Syracusese.

