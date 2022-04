¿Karma? Hombre golpea a 'abuelita' para robarle el auto; muere en choque más adelante

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Un robo ocurrido en San Antonio, en Texas, ha sacudido a la opinión pública y es que la víctima, una mujer identificada como Shirlene Hernández de 72 años de edad, fue brutalmente golpeada por un hombre quien le robó su automóvil, todo mientras ella se había detenido en una estación de gasolina para compra un refresco.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con los reportes emitidos por la policía de dicho estado, la mujer fue abordada por un hombre quien además de golpearla, forcejeó con ella para arrebatarle las llaves del vehículo en donde emprendió la huída y, pese a que tres testigos acudieron a ayudarla, ella ya había sido despojada de su vehículo.

Tras conocerse los hechos, de inmediato se dio aviso a la policía quien tomó los datos de la matricula, la descripción del sujeto y se dio a la tarea de buscarlo, por lo que se reveló que el vehículo en cuestión había sido chocado más adelante y el conductor, es decir el delincuente, había perdido la vida.

“Hay mucha gente que diría que lo que va, vuelve, karma. Yo no pensé eso; lo único que me dio (fue) realmente triste porque había muerto”, mencionó la víctima a los medios tras conocer el deceso.

La mujer de la tercera edad presentó severos golpes en el rostro y torso, hecho que no le permitió asistir a su empleo, además del hecho de no contar con un vehículo para trasladarse; no obstante, se dijo que una recaudación de fondos había conseguido acumular el total de 28 mil dólares, mismos que le fueron entregados para poder adquirir otro auto que le permita seguir siendo autosuficiente una vez que recupere su salud por completo.

hirlene Hernández de 72 años de edad.

Fuente: The New York Post