Moscú difunde la lista de personalidades que tienen prohibido entrar; resalta Kamala Harris

Comparta este artículo

Moscú, Rusia.- Este jueves 21 de abril, el Gobierno de Moscú difundió una lista cuyo contenido son los nombres de las personas a las que se les prohíbe la entrada al territorio ruso gobernado por Vladimir Putin, entre las que se encuentran 29 de origen estadounidense y 61 canadienses.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este tipo de san eón surge como parte de una respuesta a los castigos que se han impuesto a Rusia desde hace algunas semanas, por lo cual se destaca que ya no solo es el primer ministro Boris Johnson el que no podrá entrar a territorio ruso, sino que también se encuentra la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris o bien, el creador de Facebook y dueño de Meta, Mark Zuckerberg.

Cabe destacar que esta lista no es solo de personajes políticos, sino que además se involucra a líderes empresariales, periodistas o funcionarios que no podrán ingresar al país hasta nuevo aviso, es decir, cuentan con la etiqueta de ‘persona non grata’.

Además de Harris o el dueño de Meta, se incluyó a George Stephanopoulos, quien funge como presentador de la cadena de noticias ABC News; David Ignatius, quien se desempeña como columnista del rotativo Washington Post y hasta a Kevin Rothrock, quien se desempeña como editor de noticias Meduza, en Rusia.

Hablando de asuntos políticos, los denegados a entrar a territorio ruso son: John Kirby y Kathleen Hicks de Estados Unidos, así como Cameron Ahmad y Steve Boivin, ambos vinculados Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

En el caso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos y del mismo Trudeau, la sanción ya se había anunciado en días anteriores, por lo cual se teme que más funcionarios, empresarios o comunicadores de occidente se sumen a esta lista de personas que no serán admitidas en Rusia.

Fuente: Grupo Imagen, DW, Multimedios