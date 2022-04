Inesperado: Sacerdote es atacado durante una misa; un hombre lo apuñala por la espalda

Comparta este artículo

París, Francia.- Lo que parecía ser una misa cotidiana resultó en una terrible emergencia, pues el sacerdote encargado de ofrecer esta ceremonia fue apuñalado por la espalda por un sujeto que fue detenido en el lugar de los hechos.

Este acto ocurrió en Niza, en Francia donde las autoridades revelaron que un hombre de aproximadamente 31 años de edad, se aproximó al sacerdote y lo apuñaló en repetidas ocasiones por la espalda, afectando uno de sus pulmones e incluso, causándole una severa herida en la pantorrilla, lo que causó pánico entre los testigos.

Elementos de emergencia acudieron al templo a fin de atender al clérigo del que se dijo, pese al ataque, su vida no corre peligro; no obstante, también fue detenido el agresor de quien no fue revelada su identidad pero del que sí se dijo, parece bipolaridad.

Christian Estrosi, alcalde de Niza, informó que además del sacerdote, una monja de dicho templo resultó con heridas, pero al igual que el atacado, no es de gravedad.



Luego de investigarse los hechos, se descartó que se tratara de un acto terrorista; sin embargo, el sujeto seguirá en calidad de detenido hasta que se determine su situación legal.

