OMS descarta que los casos de hepatitis grave en los niños tengan relación con las vacunas de Covid

Reino Unido.- El pasado 23 de abril de abril, el experto en enfermedades infecciosas de Australia, Peter Collingnon, denunció un inusual incremento en casos de hepatitis grave entre los menores de aquel país, donde hasta el momento se habían detectado cerca de un centenar de casos.

Dos días después la Organización de las Naciones Unidas denunció alrededor de 111 casos de una hepatitis inexplicable entre los menores de 10 años, de los cuales, al menos 10 necesitaron un trasplante de hígado.

Sí bien hasta el momento se desconoce cuál es la causa de esta extraña serie de casos, la Organización Mundial de la Salud ya puso manos a la obra y descartó que esta enfermedad haya aparecido como consecuencia de las vacunas contra el Covid-19, así como también por algún tipo de alimento contaminado.

Las causas continúan bajo profunda investigación. Estamos buscando una serie de factores subyacentes, infecciosos y no infecciosos, que podrían estar causando los casos (...) No hay nada que indique una relación con la vacuna contra el Covid, puesto una gran mayoría de los niños (con hepatitis) no han recibido esta inoculación", indicó la experta de la OMS, Philippa Easterbrook