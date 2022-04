Peligro en Mariúpol: Cruz Roja confirma no poder ingresar debido a la inseguridad en la ciudad ucraniana

Comparta este artículo

Kiev, Ucrania.- Elementos del Comité Internacional de la Cruz Roja, revelaron este lunes 4 de abril que no ah sido fácil ingresar a Mariúpol, al sur de Ucrania, a fin de llevar ayuda humanitaria para los civiles que no han podido abandonar el país, esto debido a que las condiciones de seguridad no lo han permitido.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

“Debido a las condiciones de seguridad, nuestro equipo no ha podido llegar a Mariúpol hoy”, Jason Straziuso, miembro del citado Comité.

De acuerdo a la información proporcionada por las agencias internacionales, en las semanas anteriores le ingreso a esta ciudad no ha sido posible, por lo que se ha alertado sobre una fuerte crisis para los civiles que ya experimentan la falta de agua, comida, calefacción y medicamentos.

Vadim Boichenko, alcalde de Mariúpol, declaró que el 40% de las esculturas de esta ciudad portuaria fueron calificadas como “irrecuperables”, mientras que le otro 50% presenta daños, por lo cual el 90% de la ciudad sureña de Ucrania yace entre ruinas.

Este hecho ha provocado que los rescatistas no puedan ingresar a los edificios a fin de rescatar a los civiles que, con el fin de obtener refugio, sean rescatados, lo que ha advertido una fuerte emergencia que esperan, sea atendida a la brevedad.

Se estima que un total de 130 mil personas continúen atrapadas, ya sea entre los escombros o bien, en algún punto de la ciudad que no haya colapsado por completo, pues fue precisamente en dicha ciudad que se anunció la apertura de corredores humanitarios, misma que no ha ocurrido.

Fuente: Grupo Imagen, EuroNews