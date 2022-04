De terror: Mujer rusa asesina a su hijo de 8 años por paranoia de la guerra en Ucrania

Comparta este artículo

Wisconsin, Estados Unidos.- La guerra en Ucrania no solo ha cobrado vidas en el país gobernado por Volodimir Zelenski, sino que en Estados Unidos este conflicto bélico también acabó con la vida de un menor de ocho años de edad quien fue asesinado por su propia madre, una mujer de nacionalidad rusa quien comenzó a desarrollar cierta paranoia por los ataques en dicha nación.

Natalia Aleksandrovna Hitchcock, como se identificó a la mujer de 41 años de edad, estranguló el pasado miércoles 30 de marzo a su hijo Oliver, días después de haber intentado ahogar a su hijo mayor en el baño, por lo cual las autoridades comenzaron con la investigación correspondiente a fin de entrenar cuáles fueron los verdaderos motivos para comentar tal crimen.

El hijo mayor de la hoy detenida, resaltó a las autoridades que halló el cuerpo de su hermano menor en la habitación que ambos compartían, por lo cual alertó a su padre quien se encontraba en la planta baja tomando una siesta.

Oliver, niño asesinado por su madre

Al notar que el menor no respondía, se pidió apoyo a las autoridades quienes acudieron al condado de Sheboygan y procedieron a detener a la mujer, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado e intento de asesinato por lo ocurrido con su primogénito en días anteriores.

El esposo de la implicada manifestó que no padecía ninguna enfermedad mental; sin embargo, confirmó que el día de los hechos, Hitchcock caminaba por la casa con un cuchillo en mano mientras balbuceaba que mataría a todos; incluso, se reveló que tras asesinar a todos los miembros de su familia, tomaría una gran cantidad de analgésicos a fin de acabar con la suya.

Días antes de los hechos, la mujer había estado observando preocupada los acontecimientos en Rusia, por lo que había advertido a su esposo sobre la necesidad de comprar armas y alimento ante un posible ataque, en especial contra ellos debido a su nacionalidad; sin embargo, éste solo la tranquilizó llevando a casa insumos.

“Dijo que sentía que la guerra entre Rusia y Ucrania intensificó a Hitchcock más que nunca y que ella comenzó a beber vodka”, resalta la denuncia.

Natalia Aleksandrovna Hitchcock en audiencia

El esposo de la mujer quien recientemente celebró su primera audiencia, declaró a los medios “que la gente la había estado mirando de manera extraña y sentía que la miraban como una espía rusa, lo que le hizo sentir que los trabajadores sociales le iban a quitar a sus hijos”.

Respecto al intento de asesinato de su primero hijo, la mujer argumentó que al no conseguirlo esperaba al menos haberlo asustado, pues solo así entendería cómo sería su vida al afrontar los señalamientos, mientras que tras notificarle sobre la muerte de su hijo menor, esta exclamó: “Bueno, supongo que logré lo que me propuse hacer entonces, porque no quería ver que abusaran de él”.

