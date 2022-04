Estudio determina que las cifras de Covid-19 en África son erróneas; habrían muchos más casos

Comparta este artículo

África.- Desde los primeros días en los que el Covid-19 llegó a África, las cifras brillaron por ser bajas y aunque en aquel entonces se teorizó que el clima tendría algo que ver, lo cierto es que, los casos no fueron debidamente registrados.

Este jueves, 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio en el que determinaron que los números actuales, podrían ser superados hasta 97 veces.

Pese a que el análisis aún no ha sido sometido a revisión por otros miembros de la comunidad científica, lo cierto es que no hay muchas dudas de que esté equivocado, puesto incluso países como la India, no cuentan con cifras exactas del número de contagiados por Covid-19.

El análisis muestra que los casos confirmados de Covid-19 registrados actualmente son sólo una fracción del número del total de infecciones del continente", declaró la directora regional para África de la OMS, la doctora Matshidiso Moeti

Por otro lado, el Senado de Estados Unidos determinó que recortarían los fondos de ayuda contra el Covid-19 para los países externos, entre los que se encuentran varias regiones de África, lo que significa que muchas personas no podrán recibir las vacunas contra el virus. Cabe señalar que en este continente solamente se han inoculado alrededor del 15 por ciento de la población.

