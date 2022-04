Rusia queda oficialmente fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- Este jueves 7 de abril, los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), votaron a favor de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, todo como una forma de manifestarse en contra del conflicto armado que se ha vivido en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y que ha dejado como saldo miles de civiles muertos, cientos de soldados en las mismas condiciones y millones ciudadanos en calidad de refugiados.

Cabe destacar que expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos fue una iniciativa presentada por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que el evento derivó en un total de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, por lo que el resultado fue suficiente para desplazar al país gobernado por Vladimir Putin.

El Consejo de Derechos Humanos había expulsado hasta ahora a Libia tras las protestas que se registraron en 2011; sin embargo, con los recientes acontecimientos en Ucrania, se ha considerado que esta nación no podía seguir formando parte debido a que se le ha considerado altera todos los principios básicos que lo conforman.

"Rusia no sólo está cometiendo violaciones de los derechos humanos, sino que está sacudiendo los cimientos de la paz y seguridad internacionales", declaró Sergiy Kyslytsya, embajador ucraniano ante Naciones Unidas.

En ese sentido, los representantes ucranianos advirtieron que, en caso de votar en contra de la expulsión de Rusia sería como “ganar del gatillo” contra la nació gobernada por Volodimir Zelenski, discurso que se da en el marco del hallazgo de cientos de cuerpos semienterrados en fosas clandestinas en Bucha, al tiempo que se ha pedido la evacuación de civiles de la región del Donbás.

En el caso de México, se abstuvo de emitir votación respecto a este tema, por lo que forma parte de los 58 países que no mostraron su postura; no obstante, en días anteriores se había condenado la masacre en Bucha, al igual que ha sucedido con los ataques a diversas ciudades de Ucrania, situación que no fue suficiente para emitir voto concreto.

