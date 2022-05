Casa Blanca responde a AMLO sobre Cumbre de las Américas; señalan "aún no se envían invitaciones"

Washington, Estados Unidos.- Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, respondió así a las amenazas del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países del continente, incluidos Cuba y Venezuela.

No hemos tomado una decisión de quienes serán invitados, las invitaciones finales aún no han sido enviadas", precisó la vocera en la conferencia de prensa

Ante la pregunta de un reportero: "¿Puede confirmar si alguien de Venezuela, Nicaragua y Cuba van será invitado a la cumbre?", la vocera presidencial dijo "no puedo porque no hemos tomado una decisión final".

Esta declaración viene horas después de que AMLO declarara en su conferencia matutina que, a manera de protesta, no asistirá a la Cumbre de las Américas, si no se invita a todos los países.

Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo, me representaría el canciller, Marcelo Ebrard", dijo el mandatario.