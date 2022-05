Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, confirma que no asistirá a Cumbre de las Américas

Comparta este artículo

Ciudad de Guatemala.- Después de que los presidentes de México y Bolivia condicionaran su presencia en la Cumbre de las Américas, Alejandro Giammattei, mandatario de Guatemala, anunció que no acudirá al foro que se realizará en Los Ángeles el mes de junio.

El país anfitrión, Estados Unidos, criticó este martes la designación de Consuelo Porras, Fiscal General del país centroamericano, por cuatro años más, a pesar de que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de "agentes corruptos".

Dichos comentarios no fueron bien recibidos por Giammattei, quien manifestó: "No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir".

Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación (Estados Unidos), que este país (Guatemala) podía ser de este tamaño (pequeño), pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía", expuso en una actividad de la embajada de México en su país.

Washington advirtió que el respeto a la democracia es "condición" para participar en la cita. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, ya dijeron que condicionan su asistencia a que no excluya a ningún país.

La diplomacia estadounidense considera que naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela "no respetan" la Carta Democrática Interamericana, documento regional de defensa de la institucionalidad vigente desde septiembre de 2001, "y por lo tanto" esperan que no estén presentes en la próxima cumbre hemisférica que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

En ese sentido, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió no excluir a ningún país, mientras que la canciller chilena, Antonia Urrejola, ha pedido que la convocatoria sea "lo más amplia posible" y recordó que la exclusión en este foro de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba "no ha dado resultados".

Fuente: El Universal