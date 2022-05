Nicolás Maduro revela que desea tramitar su visa para ir a concierto de salsa en EU

Caracas, Venezuela.- Luego de que Estados Unidos flexibilizara algunas medidas económicas y bloqueos para la extracción y comercialización del petróleo para Venezuela, el presidente de dicho país, Nicolás Maduro, reveló que está contento de tener la posibilidad de visitar nuevamente ese país.

Durante la emisión de su programa de radio llamado 'La Hora de la Salsa y la Alegría', Maduro informó que ya está en trámite de su visa para poder viajar a Nueva York al Festival de la Salsa Boricua y que ya está haciendo los preparativos junto con su esposa para acudir al evento que se realizará este 11 de junio.

“Nos vamos Cilia y yo, directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York. Ahí venden unos espaguetis geniales… Y el barrio chino, y Manhattan… ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York", manifestó.