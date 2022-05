AstraZeneca recibe aprobación para aplicar una tercera dosis contra Covid-19 en la UE

Comparta este artículo

Bruselas, Bélgica.- Este lunes 23 de mayo, la farmacéutica AstraZeneca reveló que la dosis contra Covid-19, Vaxzevria, recibió la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), para aplicar la tercera dosis a los adultos de la Unión Europea previamente vacunados con este fármaco.

Cabe recordar que, pese a que los contagios y defunciones ocasionados por el virus SARS-CoV-2 han mostrado una baja considerable en mucho países del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que la pandemia no ha terminado, por lo que será necesario continuar con el reforzamiento de la protección a los pacientes previamente inmunizados.

Con la difusión de un comunicado, la farmacéutica encargada de desarrollar la dosis Vaxzevria confirmó que los pacientes con dos vacunas aplicadas, podrán recibir la tercera como un método de refuerzo contra la enfermedad, aunque basta reiterar que solo será para la población adulta.

"Los profesionales de salud pueden ahora utilizar Vaxzevria en tercera dosis en pacientes que previamente recibieron dosis de Vaxzevria o de una vacuna ARN mensajero aprobada en la UE", informó AstraZeneca.

Reino Unido fue uno de los países de Europa con una mayor cifra de contagios y muertes por Covid-19, por lo que la comunidad científica, en especial los de la Universidad de Oxford, se vio orillada a desarrollar la vacuna contra esta enfermedad a modo de mermar las cifras registradas cada día y difundidas por las autoridades sanitarias.

No obstante, la vacuna que ahí se desarrolló no había sido avalada para uso como refuerzo, incluso, no se había avalado para tal efecto con la propagación e las variantes como Omicron o Delta, ya que para las autoridades británicas usar las dosis de Pfizer o Moderna fueron las elegidas para reforzar a la ciudadanía.

Por ello, se ha revelado que las personas previamente vacunas con esta dosis, ya podrán recibir el refuerzo con el mismo biológico, lo que permitirá alcanzar más cobertura de personas tanto con esquemas completos de vacunación como con dosis de refuerzo a modo de evitar un repunte alarmante en los contagios como el que actualmente atraviesa China.

La vacuna de AstraZeneca fue una de las primeras en ser creada y avalada por la OMS, lo que permitió a que diversos países del mundo, entre ellos México, la aplicara a la ciudadanía evitando así que las defunciones fueran más elevadas de lo anunciado por los Gobiernos internacionales y las autoridades sanitarias.

Fuente: Grupo Imagen, EuroNews, Twitter