Ken Salazar se reúne con AMLO en Palacio Nacional; niega plática sobre Cumbre de las Américas

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país, se reunieron este lunes 23 de mayo en Palacio Nacional, a unos cuantos días de que se realice la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California.

Salazar llegó a las instalaciones alrededor de las 11:20 horas y fue cuestionado por los reporteros que cubren la fuente presidencial: "¿Hay buenas noticias sobre la Cumbre de las Américas?", fue la pregunta de la prensa, a lo que el embajador estadounidense respondió: "vengo a hacer otros trabajos".

En dicho encuentro estuvieron presentes Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, además del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, a quienes se les vio entrar a Palacio Nacional a la misma hora que Salazar. La visita del embajador norteamericano se da en medio de las tensiones que provocó el condicionamiento de la asistencia del mandatario nacional a la Cumbre de las Américas. Más temprano, AMLO desayunó con el canciller Marcelo Ebrard, quien se retiró sin dar declaraciones.

Esta mañana, López Obrador confirmó que no ha recibido la invitación para asistir al encuentro regional, que será del 6 al 10 de junio en la ciudad californiana, siendo esta la primera vez que es organizada por Estados Unidos desde 1994. El mandatario mexicano reveló que en los últimos días ha estado fuera de la oficina, por lo que “no ha podido revisar la correspondencia”.

No (recibe todavía la invitación), no ha habido ningún problema, y cuando digo no, no tengo completa la información, porque a lo mejor sí SRE ya recibió la invitación, o en la oficina, y como he estado afuera no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema”, manifestó AMLO.