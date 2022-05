Viruela del mono fue por encuentros sexuales masivos en Europa; mascotas 'pagan' con cuarentena

Comparta este artículo

Ginebra, Suiza.- De acuerdo con lo que dicta la historia, el fin de las pandemias solían celebrarse con reuniones bastante aglomeradas, festines y hasta orgías, por lo que al bajar los índices de contagios y defunciones aunadas con el virus SARS-CoV-2, mismo que ocasiona el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que este tipo de fiestas masivas en Europa podrían ser la causa del brote inusual de la viruela del mono en el mundo.

Con base a lo expuesto por David Heymann, exdirector de emergencias de la OMS, los contagios de esta enfermedad podrían estar relacionados con contactos sexuales entre personas bisexuales u homosexuales que acudieron a fiestas masivas en España y Bélgica, pues cabe señalar que esta enfermedad, que se ha ubicado con más frecuencia en África, era considerada endémica de los animales de dicho continente.

“Sabemos que la viruela símica puede expandirse cuando hay contacto estrecho con las lesiones de alguien que está infectado, y ahora parece que el contacto sexual ha amplificado esa transmisión”, dijo Heymann para entrevista con AP.

En ese tenor de ideas, la OMS hizo un llamado a la ciudadanía en general a no estigmatizar a los miembros de la comunidad LGBT tras revelarse esta teoría, pues si bien es un problema sanitario, se especificó que no es como el Covid-19, por lo que su control es más factible al tener más bases relacionadas con esta enfermedad y no como ha sucedido con el virus SARS-CoV-2 del que se siguen arrojando datos.

OMS pide respeto a los miembros de la comunidad LBGT por casos de viruela del mono

La comunicad científica había estado analizando, dese hace varios años, el comportamiento del virus que ocasiona la viruela del mono, por lo que se detectó que se contagiaba únicamente entre animales tales como primates o roedores silvestres ubicados en África; no obstante, esta cepa ya está presente en más de 20 países y no solo en especies silvestres, son que en humanos, lo que podría generar una nueva crisis sanitaria tras el control paulatino del Covid-19.

Para ejemplificar esta teoría de contagio y expansión de la viruela del mono, expertos mencionaron que recientemente las Islas Canarias celebraron un evento de la comunidad LGBT donde asistieron cerca de 80 mil personas mientras que en paralelo, se organizó una fiesta en un sauna en Madrid, afectando a ciudadanos de este país con los siguientes síntomas:

Fiebre

Escalofríos

Sarpullido

Lesiones en el rostro o genitales

“Por su naturaleza, la actividad sexual implica contacto íntimo, algo que uno esperaría que aumentara la probabilidad de transmisión, independientemente de la orientación sexual de una persona y al margen del modo de transmisión”, mencionó al respecto Mike Skinner, quien funge como virólogo del Imperial College London.

Mascotas en cuarentena

Para frenar este brote, se hizo la recomendación de ubicar a las mascotas mamíferas de aquellos que están contagiados viruela del mono y ponerlas en cuarentena, medida que este lunes 23 de mayo sugirió la Unión Europea donde los casos siguen elevándose con el paso del tiempo pues se reveló, esta medida permitirá frenar el su propagación entre la fauna silvestre del denominado ‘Viejo Continente’.

“Existe un riesgo potencial de transmisión de personas a animales, por lo que es necesaria una estrecha colaboración entre las autoridades sanitarias y veterinarias, trabajando desde una perspectiva de salud global para atender a las mascotas expuestas”, dijo en un comunicado el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC).

Las especies a las que se hizo más énfasis aislar del contacto humano son: hámsters, cobayas y lirones, pues según estudios referentes a esta cepa, los roedores domésticos son los más propensos, lo que a su ves afectaría a perros y gatos presentes en un hogar convencional.

