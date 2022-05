Hombre de 62 años es atacado por un perro; pierde la vida tras recibir fatal herida en la pierna

Comparta este artículo

Gales del Norte, Reino Unido.- Recientemente, un hombre, de 62 años, tuvo una muerte violenta en Reino Unido, después de que la mascota de su hijo, un perro tipo American Bully, de gran tamaño, lo mordió en la pierna. Pese a que la víctima fue rápidamente rescatada por su nuera, las consecuencias para él fueron fatales y terminó por perder la vida, desangrado en la sala de la casa.

De acuerdo con los medios locales, los hechos ocurrieron en Wrexham, Gales del Norte, cuando el ahora occiso, Keven Jones, se ofreció para cuidar a los perros de su hijo, Josh, mientras éste salía de su casa para ir a un partido de fútbol en Wembley, a 187.8 millas de su hogar, por lo que los canes no podían quedarse desatendidos, pero, curiosamente el día de los hechos la víctima no se encontraba a solas en el domicilio.

Según información del Dayli Mail, aquel día, la pareja del hijo de Keven, Chanel Fong, de 28 años, se encontraba en la cocina de la casa, cuando escuchó el momento del ataque. Según la descripción de la testigo, escuchó a Keven gritar "Suéltame", por lo que subió rápidamente a su habitación, donde se encontraba su mascota, 'Cookie', sobre Jones. La joven le ordenó que se bajara, aunque lamentablemente el daño estaba hecho.

De acuerdo con datos de Fong, cuando giró la vista a su suegro, descubrió que éste estaba sangrando copiosamente de la pierna, por lo que tomó una manta para hacer un torniquete y evitar que Keven se desangrara, en tanto llamó al número de emergencias para pedir ayuda: "Lo llevé al sofá y llamé a la ambulancia. Kev estaba conmigo pero no respondía, me agarró del hombro y me dijo que se iba".

Los informes indican que la ambulancia tardó 7 minutos en llegar, tiempo en el que Keven perdió la vida. Actualmente, se sabe que 'Cookie', quien incluso tras el ataque fue descrito como un perro amoroso y tranquilo, fue sacrificado por un veterinario certificado en el jardín de la casa de Josh y Chanel: "Cualquiera que haya entrado en contacto con 'Cookie' sabe lo grande y gordo que es el chico de los juegos. No es agresivo, en lo más mínimo. Solo piensa que todavía es cachorro pequeño y salta en lugar de caminar", declaró Fong ante el Daily Mail.

Fuentes: Daily Mail