Tras último informe sobre el 'partygate', Boris Johnson asume toda responsabilidad

Londres Reino Unido.- Este miércoles 25 de mayo, se presentó el último informe relacionado con las fiestas clandestinas realizadas en Downing Street durante el confinamiento en Reino Unido, mismos donde el equipo del primer ministro, Boris Johnson, como él y su esposa, se vieron involucrados, ya que basta decir, este tipo de eventos estaban prohibidos a fin de elevar los casos relacionados con la crisis sanitaria por Covid-19.

Estas fiestas clandestinas, denominadas ‘partygate’, han sido motivo de investigación por parte de las autoridades británicas y líderes políticos, quienes han pedido que Johnson renuncie a su cargo; no obstante, el primer ministro ha insistido en que no dejará el cargo pero sí asumirá la responsabilidad de los hechos, ya que insiste, no pensó que fueran fiestas sino reuniones de trabajo incluso cuando una de estas ocurrió en el marco de su cumpleaños.

“Asumo toda la responsabilidad por todo lo que ha ocurrido bajo mi vigilancia… Me ha horrorizado parte del comportamiento (…) “No se ha determinado que mi asistencia a esos momentos, por breve que fuera, estuviera fuera de las normas. Pero es evidente que no fue así en algunas de esas reuniones después de que yo me marchara y en otras cuando ni siquiera estaba en el edificio”, manifestó.

Cabe destacar que se presentó el último informe de este suceso sin mencionar el nombre de Boris Johnson, ya que solo se hizo énfasis en que “los altos cargos implicados, tanto políticos como funcionarios, deben asumir la responsabilidad de esta cultura”, declaraciones que sostuvo la funcionaria Sue Gary ante los miembros del parlamento.

Fue Gary la encargada de investigar este asunto de las fiestas clandestinas donde, tras la filtración de fotos, se señalaba al primer ministro de haber violado las normas, acción que causó el enojo de toda la sociedad que sí acató la medida sanitaria. Pese a que el informe concluyó en enero del presente año, la Policía británica determinó que se haría una investigación en paralelo para esclarecer los hechos.

No obstante, el conflicto bélico que se vive en Ucrania permitió que las investigaciones relacionadas al ‘partygate’ desviaran la atención de Johnson, en especial al ser él uno de los personajes claves para mediar y/o apoyar este problema; sin embargo, la investigación y sobre todo, el dictamen, quedaron pendientes, permitiendo así que Johnson continuara negando que se trataron de fiestas clandestinas y todo fue meramente asuntos de trabajo.

Boris Johnson durante una fiesta clandestina en Downing Street

