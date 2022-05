"Niños, tengan miedo": Filtran escalofriante amenaza de Salvador Ramos antes de masacre en Texas

Comparta este artículo

Uvalde, Texas.- Autoridades siguen descubriendo y divulgando al público escalofriantes detalles sobre el trágico tiroteo escolar ocurrido este martes 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, una comunidad pequeña de mayoría latina. Además de poco a poco irse conociendo el perfil del autor de la matanza que dejó hasta ahora 21 muertos, un joven de 18 años llamado Salvador Ramos, también se filtraron varias conversaciones y los últimos mensajes que publicó en Facebook, en los que advirtió sobre el fatal ataque.

Hasta ahora, lo que se sabe de Salvador, quien fue abatido por la Policía en el lugar, es que era un joven solitario y víctima de bullying, quien creció en un hogar problemático, pues se reportó que su madre tenía problemas con las drogas. Tras cumplir 18 años, adquirió las armas con las que abrió fuego en la escuela, entre ellos un rifle de asalto AR-15. En ese momento, acababa de mudarse a casa de sus abuelos. Cuando salía del domicilio fue interceptado por su abuela, quien trató de detenerlo, sin embargo, este la baleó.

De acuerdo con reportes, Doña Ceci (como la conocían en la comunidad) intentó detener a su nieto cuando vio que salía del domicilio con las armas. Fue entonces cuando él "se volteó y comenzó a disparar". La abuela de Ramos recibió entre ocho y nueve balazos que la impactaron en el rostro, sin embargo, reportan que ella "se levantó como pudo y le gritó a los vecinos que le hablaran a la Policía". No obstante, Ramos emprendió su camino a la escuela, robando la camioneta de sus abuelos.

Al no saber manejar, se impactó poco antes de llegar al lugar y abandonó el vehículo. Al entrar a la primaria, se atrincheró en un salón y fue ahí donde perpetró la masacre que dejó 19 alumnos sin vida (entre 7 y 11 años) y dos profesoras: Eva Mireles e Irma García. La abuela de Ramos se reporta grave en un hospital, donde este miércoles fue ingresada a cirugía. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, reveló en conferencia de prensa cuáles fueron los escalofriantes mensajes que publicó Ramos antes de perpetrar el ataque.

"Esperen a mañana" y "Niños, tengan miedo", publicó junto a fotografías de su dos poderosos rifles y municiones. La mañana de la masacre, le mandó un mensaje a una joven, a quien le dijo: "¿Vas a repostear mis fotos de armas?", y ella le contestó: "¿qué tienen que ver tus armas conmigo?", a lo que él replicó: "Tengo un pequeño secreto que quiero contarte". Abbott luego divulgó tres escalofriantes mensajes que publicó Ramos en Facebook apenas minutos antes de dirigirse a la escuela primaria.

Apenas 30 minutos antes de llegar a la escuela, advirtió que iba a atacar a su abuela: "Voy a dispararle a mi abuela", publicó. Posteriormente, escribió: "Le disparé a mi abuela". En el último mensaje, divulgado menos de 15 minutos antes de la tragedia, amenazó: "Voy a abrir fuego en una escuela primaria". Estos textos descubiertos "por mensaje privado", según Facebook, son las únicas señales de que el joven planeaba el ataque, ya que no contaba con antecedentes penales.

Joseph Moreno, un vecino, reveló que no sabía que el joven tenía armas y que cuando algunos amigos detectaron que sí había comprado algunas, este les decía que no se preocuparan. Amigos de Ramos comentaron que se alejaron de él porque en los últimos meses se había comportado de manera "bizarra", aunque nunca se supo que padeciera algún problema de salud mental. El atacante era fanático del videojuego Call of Duty, sin embargo, no se han divulgado más detalles de su vida personal.

Fuente: Canal de YouTube de Inside Edition y RTVE