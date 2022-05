Autoridades eclesiásticas de Italia, investigarán abuso a menores cometidos en 20 años

Roma, Italia.- Un hecho insólito ha sacudido a la prensa italiana y al mundo entero y es que, por primera vez se investigarán los casos de abusos cometidos a menores de edad en Italia por parte de miembros de la Iglesia Católica, situación que ha orillado a miembros de la ciudadanía a congregarse en diferentes puntos dando pie a manifestaciones donde se exija esclarecer los hechos e impartir justicia.

De acuerdo con la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), se tomó la decisión de solo ofrecer un informe en torno a los casos cometidos en el país donde el Vaticano tiene sede, algo que dista de lo sucedido en otros países de Europa donde sí hay investigaciones abiertas para esclarecer los hechos, por lo que, si bien hay un avance, la ciudadanía no está de acuerdo pues se busca que sean investigados los miembros del clérigo que cometieron abuso en los últimos 60 a 70 años y no solo abarcar dos décadas.

Fue mediante un comunicado de prensa que se refirió que la Congregación para la Doctrina de la Fe investigar solo los casos que presuntamente hayan ocurrido desde el año 2000 y hasta el 2021, causando así la molestia por parte de los denunciantes que han señalado por décadas este tipo de conducta contra los menores a manos de los miembros de la Iglesia quien aseguran, seles ha protegido desde siempre por instrucciones del Papa en turno.

"No es verdad que queramos cubrir nada. Es seriedad. Queremos recibir los palos que merecemos. Pero queremos una transparencia justa. Algunos datos pueden ser discutibles, como ha pasado con el informe en Francia", declaró Matteo Zuppi, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe en rueda de prensa.

Matteo Zuppi niega protección a sacerdotes. Crétito: Twitter @nasser__mo3gza

Paralelo a esta conferencia de prensa, manifestantes italianos exigieron a las autoridades tomar medidas contra los abusos cometidos no solo dese hace 20 años, sino que se pide abarcar el periodo de hasta 70 años donde las víctimas refirieron haber sido objeto de abuso y agresión sexual por parte de sacerdotes y obispos sin que hasta el momento, haya algún castigo para los presuntos victimarios.

Con carteles e incluso imagines de hombres y mujeres usando ropa interior manchada con sangre, activistas se reunieron en las inmediaciones del Vaticano para exigir que la investigación se haga con apego a la ley para así poder proteger a futuras generaciones de abusos de esta índole donde por su rol, los clérigos no sean investigados o acusados por los crímenes que han cometido.

Manifestantes piden abrir investigación contra sacerdotes en Italia. Crédito: Euronews

"Por desgracia, he vivido la pederastia y todas las víctimas saben que no pueden recuperarse de lo que han sufrido, pero el mayor deseo es que otros niños no sufran lo que nosotros hemos vivido", declaró a medios el activista Francesco Zanardi.