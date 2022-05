Maestro de primaria abusa de su alumna; lo capturan tras hallar los sórdidos mensajes que le envió

Comparta este artículo

Chester, Reino Unido.- En el año 2020, un maestro de primaria, identificado como Andrew Oldfield, de 35 años, abusó en repetidas ocasiones de una de sus alumnas, de 13 años. El crimen salió a la luz, después de que la madre de la menor leyera los mensajes que este sujeto le enviaba a la víctima, a través de WhatsApp, por lo que acudió a denunciar a este individuo ante las autoridades. Tres años después, el Tribunal del a Corona de Liverpool, en Reino Unido, emitió una sentencia para el acusado.

De acuerdo con algunos informes, Andrew enseñaba en la escuela primaria de Horn's Mill, en Helsby, Frodsham, en una comunidad de Chester, desde el año 2018, si bien, todo parecía normal con este sujeto, la realidad es que, en el lapso de dos años abusó de dos adolescentes, una de 13 y otra de 17 años. Según información de los medios locales, Oldfield le envió mensajes de WhatsApp a la primera víctima y fue gracias a estos que se descubrieron los crímenes.

Resulta ser que la madre de la menor, notó que la adolescente tenía varios mensajes de texto de su profesor, pero como la pantalla estaba bloqueada no tenía acceso al contenido, por lo que tuvo que despertar a su hija para pedirle una explicación, además le exigió que le diera acceso al celular; fue entonces que la mujer se enteró que su hija había sido víctima de abuso por parte de su profesor.

Andrew Olfield abusa de una adolescente

Créditos: Daily Mail

Por su parte, la menor se molestó mucho con su madre y le dijo que no había ocurrido "nada", además le pidió que le prometiera que no le diría nada a la policía; sin embargo, la mujer acudió al día siguiente a las autoridades a levantar una denuncia. El entonces imputado confesó que había besado, abrazado y tocado a la niña, pero negó haber mantenido relaciones íntimas con ella, pero tras la presión de la policía reveló que sí se habían acostado y detalló que no había utilizado protección.

Después del proceso penal, la Agencia de Regulación de Enseñanza y la Secretaria de Estado de Educación le prohibió al sentenciado volver a enseñar en cualquier escuela, hogar o centro educativo de Inglaterra, por su parte, las autoridades judiciales de Reino Unido sentenciaron a Andrew a permanecer 4 años en prisión derivado de los crímenes que había cometido en contra de ambas menores.

Fuentes: Daily Mail