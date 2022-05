Abuela del tirador de Uvalde, Texas, no podrá volver a hablar tras recibir un disparo en la cara

Comparta este artículo

Uvalde, Texas.- A casi una semana del tiroteo registrado en la Escuela Primaria Robb, ubicada en Uvalde, Texas, familiares del joven de 18 años de edad quien fue responsable de la muerte de 19 menores y dos docentes, identificado como Salvador Ramos, aseguraron que Celia 'Sally' Martínez González, abuela de éste, no podrá volver a hablar pues antes de irrumpir en el recinto educativo, tuvo una discusión con la mujer y le disparó en el rostro, lo que la ha mantenido en el hospital a fin de recuperar su salud.

La mujer de 66 años de edad había recibido a Ramos en su domicilio pues destacó la familia, la relación entre el tirador y su madre, una mujer identificada como Adriana Ramos, no era muy buena ya que ella encara un problema de adicción a las drogas, al tiempo que él seguía acumulando ira pues era víctima de bullying, situación que lo llevó a ser expulsado de su domicilio y con ello, recibir el apoyo de la mujer que ya no podrá volver a emanar palabra alguna.

"La bala entró en la mandíbula de Sally justo al lado de su boca y le destrozó todos los dientes", declaró a los medios Jason Ybarra, primo segundo de la víctima.

La policía de Texas acordonó la casa donde 'Sally' fue atacada por Salvador Ramos. Crédito: Facebook LIDER News Alabama

Cabe destacar que después de unas horas de haberse cometido el crimen en la Primaria Robb, se dijo que Ramos había asesinado a su abuela; no obstante, más tarde se aclaró que su salud era grave pero se mantenía con signos vitales, por lo que los familiares de 'Sally', como es mayormente conocida, argumentaron que si la bala hubiera entrado en una dirección diferente, solo con una pulgada de diferencia, sí pudo haber muerto a manos de su nieto.

Ybarra, de 45 años de edad, declaró para el New York Post que aún no hay una fecha para que la mujer pueda ser dada de alta, pues su estado de salud sigue siendo complicado; sin embargo, confía en que pronto pueda retornar a su casa y continuar con una vida normal aunque ya no pueda hablar como consecuencia del impacto que recibió, mismo que fue hecho con el mismo rifle que le quitó la vida a los niños de entre 8 y 10 años de edad.

"Lo está haciendo bastante bien, considerando lo que pasó. Pero es posible que nunca pueda volver a hablar", mencionó el primo de 'Sally'.

Celia Martínez ya no podrá volver a hablar, según relatos de la familia. Crédito: Facebook LIDER News Alabama

El esposo de Celia Martínez, un hombre identificado como Rolando Reyes, declaró que la mujer solo se ha podido comunicar mediante notas y seguirá siendo sometida a varias cirugías, lo que podría regresarle la habilidad de hablar aunque los doctores no tienen claro que suceda, pues el daño en el rostro fue severo debido a que se trató de un arma larga, la cual Salvador Ramos había comprado de manera legal un día después de su cumpleaños, el 16 de mayo del presente año.

Con base a la venta de armas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su esposa Jill, viajaron a Texas para reunirse con los familiares de las víctimas, quienes le recriminaron el no hacer nada para controlar este suceso que podría poner en peligro a más personas, no solo menores de edad que, de manera habitual acuden a las escuelas sin pensar que un tiroteo pudiera ocurrir en cualquier momento. Hasta ahora, la Cámara Baja solo ha pedido informes detallados a cinco fabricantes de armas pero no se habla todavía de una regulación en este aspecto.

Fuente: LIDER News Alabama, The New York Post