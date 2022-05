Pánico en Nueva York por paquete sospechoso: Policías desalojan la terminal Grand Central

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Este lunes 30 de mayo, cerca de las 11:30 horas, tiempo local, la Policía de Nueva York ordenó el desalojo de la terminal Gran Central debido a la presencia de un paquete sospechoso abandonado en una de las plataformas, suceso que ocurría en el marco del Memorial Day que conmemora a los hombres que murieron al servicio del país gobernado en la actualidad por Joe Biden.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades, el paquete cilíndrico se encontraba en la plataforma número siete de la terminal que a diario es frecuentada por millones de personas, hecho que hizo pensar, podía contener material explosivo que pusiera en riesgo la vida de los usuarios de este transporte público ubicado en el corazón de la denominada 'Gran Manzana'.

La Policía de Nueva York evacuó la terminal Grand Central por la presencia de un paquete sospechoso. Crédito: The New York Post

De inmediato, elementos de la Unidad de Servicios de Emergencia y el Escuadrón de Bombas acudieron al sitio antes mencionado para inspeccionar el paquete, mismo que fue retirado del lugar en punto de las 13:15 horas, tiempo que la terminal Grand Central estuvo sin prestar servicio a los neoyorquinos que aguardaban conocer el contenido de este paquete del que se dijo momentos más tarde, se conformaba por contenedores de plástico y madera pero nada de dinamita o cualquier otro explosivo.

El paquete no contenía material explosivo. Crédito: The New York Post

Fue horas más tarde que el servicio del metro de Nueva York se reanudó para los usuarios cuya intención es llegar a Manhattan o Queens aunque muchos argumentaron seguir a la expectativa de no encontrase con paquetes abandonados en otras plataformas, lo cual no solo comprometiera al servicio del transporte publico, sino también la seguridad de estos ya que el pasado 11 de abril se reportó una explosión en Times Square la cual se aclaró después, fue por una acumulación de gas en una de las estaciones de electricidad.

Tras este incidente, se registraron dos tiroteos en las instalaciones del Metro, la primera en Brooklyn la cual no dejó personas muertas, y un mes después ocurrió otro a la altura de Manhattan donde perdió la vida Daniel Enriquez, un banquero de nacionalidad mexicana que recibió un balazo en el pecho durante un acto no provocado, de acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades de dicho Estado.

Fuente: The New York Post