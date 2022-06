Tiroteo durante graduación de una Universidad de Nueva Orleans deja 1 muerto

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- A una semana exacta del tiroteo en la Primaria Robb, ubicada en Uvalde, Texas, el cual dejó un saldo de 21 personas muertas, este martes 31 de mayo se registró un nuevo tiroteo en una Universidad en Nueva Orleans, donde se llevaba a cabo la ceremonia de graduación de los alumnos, por lo que se ha informado, el saldo es de una persona muerta y dos en calidad de heridos.

Primeros reportes señalan que el tiroteo tuvo lugar en las inmediaciones de la Universidad Xavier donde cuerpos de emergencia arribaron para atender el llamado referente a tres personas con impactos de bala, mismas que fueron remitidas de manera urgente a un hospital donde, momentos más tarde se reportó que una mujer de la tercera edad había perdido la vida a consecuencia de dicho impacto.

La mujer fue llevada al hospital donde minutos más tarde perdió la vida. Crédito: Twitter @nypost

En cuanto a las personas heridas, se dijo que su estado de salud es estable; sin embargo, de ninguno de ellos se ha reportado identidad o bien, si estaban en dicho campus para ser parte de la ceremonia de graduación como alumnos o solo como asistentes, pues este evento protocolario reunió a cientos de personas, ocasionando así una fuerte movilización en la zona dados los antecedentes en Texas e incluso en Nueva York donde se habló el pasado sábado 28 de mayo de la presencia de un tirador activo en una arena donde ocurría una pelea de box.

Aunque no hay una versión oficial respecto a este evento, la Policía de Nueva Orleans señaló que las detonaciones ocurrieron en el marco en que dos mujeres iniciaron una pelea afuera del campus donde sucedía la graduación; sin embargo, no hay otros detalles que aseguren que una de ellas fue la que portaba un arma o bien, si se trata de un tirador no identificado, datos que se revelarán con forme al avance de las investigaciones.

"La policía recuperó varias armas en el lugar del tiroteo", escribieron testigos en redes sociales.

Policía de Nueva Orleans acordonó al zona. Crédito: Twitter @bestgug

El tiroteo ocurrido en Uvalde, dejó un elevado número de muertos debido a que los alumnos se preparaban para la ceremonia de graduación, evento que hoy se vio opacado en el campus de la Universidad Xavier de Nueva Orleans donde la policía terminó por acordonar la zona e interrogar a los presentes con el objetivo de ofrecer un reporte más detallado a la ciudadanía que rescate la presencia de un tirador activo como en su momento fue Salvador Ramos.

