"Mamá, ayúdame": Última súplica de joven de 20 años; vecino abusó de ella y la enterró en el patio

Río de Janeiro, Brasil.- Una joven llamada Thuane da Silva Machado, de 20 años, tuvo un trágico final al no regresar a casa luego de salir al supermercado. Su madre la buscó, pero solo encontró su cuerpo sin vida enterrado en el patio del vecino.

El pasado lunes, la joven salió para ir al supermercado, sin embargo, al no volver a casa su madre identificada como Simone empezó a buscarla por todas las calles, pidiendo ayuda a vecinos.

Antes de su desaparición, Simone contó que recuerda haber escuchado a una joven gritar pero nunca se dio cuenta que era su propia hija hasta que fue demasiado tarde.

Cuando pasé por ahí con una vecina, escuché a alguien gritando '¡Mamá, ayúdame!' (...) Me fui a mi casa pero media hora después me cayó el veinte", recordó, lamentando no haberla podido salvar.