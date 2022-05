Gobierno de Cuba actualiza a 32 la cifra de muertos tras la explosión del Hotel Saratoga

La Habana, Cuba.- Luego de la fuerte explosión registrada la mañana del viernes 6 de mayo en el Hotel Saratoga, ubicado en el centro de La Habana, las autoridades han destacado que la cifra de muertos por este hecho ya asciende a 32, entre ellos, una mujer de origen español.

Del mismo modo, se ha revelado que los heridos por este fatal accidente subió ah 80, quienes han recibido de manera inmediata atención médica, pues la mayoría se reporta grave.

A modo de detalle, el Gobierno informó 13 de los 51 trabajadores que estaban en el Hotel al momento de la explosión continúan en calidad de desparecidos, pues basta resaltar que ello hotel no estaba en funcionamiento debido a que se llevaban a cabo tareas de remodelación, mismas que no se hacían desde 2005.

"Mi hija está allí desde ayer a las ocho de la mañana y todavía no sé nada de ella. No está en la morgue, no está en el hospital, y estoy cansada de las mentiras de la televisión", declaró una mujer a los medios de comunicación.