Autoridades sanitarias de EU 'culpan' a fresas mexicanas por brotes de hepatitis A

Comparta este artículo

Washington D.C., Estados Unidos.- El pasado martes 31 de mayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre la presencia de un brote de hepatitis A entre la ciudadanía, el cual estaba ligeramente ligado a la ingesta de fresas, situación que un día después se dijo, se debió a las fresas mexicanas que se importan a dicho país mismas que se ofertan en la cadena comercial HEB.

Cabe destacar que este alimento no solo llega hasta los anaqueles estadounidenses, sino que además el mercado canadiense es parte del que pone a disposición de los comensales las fresas de la marca FreshKampo, por lo que este miércoles 1 de junio, ambos Gobiernos lanzaron un comunicado conjunto en donde se remarcó que este lote de fresas se vendió entre el 5 de marzo y el 25 de abril para Estados Unidos, mientras que a Canadá llegaron entre el 5 y 9 de marzo, por lo que aquellos que las hayan comprado en estas fechas, podrían ser posibles afectados.

Te podría interesar Mundo Fresas orgánicas estarían relacionadas a nuevo brote de hepatitis A en EU, investiga la FDA

"Las personas que compraron fresas frescas y luego las congelaron para usarlas más tarde el consumo no deben comerlas, deben ser desechadas", informaron las autoridades.

La FDA investigó la relación de la ingesta de fresas con brote de hepatitis A en EU y Canadá. Foto: Twitter @US_FDA

Al momento, el brote de pacientes con hepatitis tipo A se ha registrado en comunidades de California y Minessota, mientas que de Canadá no se especificaron los lugares donde los pacientes han pedido atención médica; no obstante, se hizo la invitación general a los consumidores a prestar atención en cuanto a las fechas en que el alimento llegó a su mesa pues con ello, se reduciría la posibilidad de presentar esta enfermedad.

"Comuníquese con su proveedor de atención médica si cree que puede tener síntomas de una infección por hepatitis A después de comer estas fresas orgánicas frescas, o si cree que ha comido estas fresas en las últimas dos semanas", manifestó la FDA.

En México, productores de fresas de esta marca no han mostrado su postura; no obstante, según lo ha mencionado la autoridad sanitaria de Estados Unidos, este brote mantiene a 12 pacientes hospitalizados de los 17 que el país gobernado por Joe Biden tiene conocimiento, mientras que Canadá cuenta con 10 casos confirmados de los que no se ha reportado la entrada a nosocomios, descartando asó que se trate de cuadros graves.

Fuente: Tribuna