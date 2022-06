Perfil de un asesino: Familia de Salvador Ramos, tirador de Texas, tenía antecedentes penales

Comparta este artículo

Uvalde, Texas.- El 24 de mayo será siempre una fecha dolorosa para Estados Unidos, en especial para los ciudadanos de Uvalde, Texas donde un joven de 18 años de edad identificado como Salvador Ramos, asesinó a 19 alumnos de la Primaria Robb, así como a dos maestras que ensayaban con los menores, la ceremonia de graduación, ya que éste irrumpió en las instalaciones del recinto educativo y, con ayuda de un arma larga, ultimó a los presentes, todo bajo la justificación de haber contenido ira relacionada con el bullying del que era objeto, así como los problemas que afrontaba en casa.

Familiares del agresor, quien fue abatido por las autoridades de Uvalde, estuvieron hablando con los medios de comunicación y refirieron que éste no era agresivo; incluso, su padre, también llamado Salvador Ramos, no solo ofreció disculpas, sino que remarcó, él tuvo que haber muerto en lugar de los 19 alumnos de entre 8 a 10 años de edad; no obstante, información nueva señala que tanto el hombre como la abuela del agresor, Celia González, contaban con antecedentes penales.

Cabe destacar que Martínez, de 66 años, recibió un impacto de bala en el rostro, el cual fue perpetrado por Ramos antes de salir con rumbo a la Primaria Robb, acción que mantiene a la mujer en un hospital bajo recuperación pues, si bien no perdió la vida, sí quedará con consecuencias por este disparo, ya que se ha dicho, no volverá a hablar dado que la bala afectó severamente su quijada.

La abuela de Salvador Ramos fue acusada de un delito menor en 1993. Foto: The New York Post

Recientemente, medios han manifestado que Adriana Martínez y Salvador Ramos Sr., padres del joven, encararon problemas con la ley por más de una década, pues con base en los registros del Tribunal del Condado de Uvalde, fueron señalados por asalto agravado con un arma letal, mientras que la abuela del agresor fue acusada por intentar efectuar pagos con un cheque falso en 193, acción que si bien corresponde a un delito menor, la dejó con un registro permanente dentro de esta localidad ubicada al oeste de San Antonio.

En cuanto a la madre de Salvador Ramos, se mencionó que la mujer había tratado de cubrir un total de 22.62 dólares en una tienda de conveniencia y, tras ser descubierta, argumentó haber estado pasando por problemas financieros ya que, mientras trabajaba en el Restaurante Golden Dragón, sólo percibo 500 dólares al mes, lo cual no le permitía cubrir los gastos de manutención que ella y su familia necesitaban. Aún así, las autoridades decidieron procesarla por intentar usar un cheque son fondos, todo en 2003, año en que el joven había nacido.

La madre de Salvador Ramos había estado en la cárcel por robo. Foto: The New York Post

Por este delito, la mujer se declaró culpable y tuvo que pagar una multa de 250 dólares más un total de 180 días en prisión y 25 horas de trabajo comunitario, antecedentes que se ha resaltado, pudieron orillar a la mujer a desarrollar el problema de dogas que tenía y por el cual no tenía una buena relación con el denominado asesino de Uvalde, ya que ambos no compartía el mismo techo el día de los hechos.

El padre del asesino en tanto, en 2000 fue acusado de haberse resistido a un arresto y, aunque no se reveló cuál fue el delito por el que tuvo que pasar 180 días en la cárcel, su registro también quedó marcado como antecedente penal, lo que lo llevo a ofrecer una disculpa pública al Departamento de Policía de Uvalde. No obstante, en 2011 éste volvió a tener roces con la ley ya que fue señalado por asalto con arma de fuego y un año después, recibió una acusación de haber protagonizado una pelea en un restaurante donde lanzó una botella a un comensal.

Finalmente, la abuela de Salvador Ramos Jr., Celia 'Sally' González, fue sentenciada a dos años de libertad condicional en 1993 por un delito menor que, aunque no se especifica en qué consistió, sí se hizo hincapié en que tuvo que cumplir con una multa de 500 dólares, al tiempo de mantenerse bajo el ojo de la Policía de este condado que, dicho sea de paso, está muy cerca a la frontera con México, de ahí que se haya especulado que la mayoría de las víctimas sería de nacionalidad mexicana.

